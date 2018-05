POZZUOLI – Venerdì 11 maggio 2018, alle ore 16, presso la Residenza Storica “Villa Avellino” in via Carlo Rosini 21, ci sarà un seminario sul tema della “violenza domestica” organizzato dallo sportello antiviolenza “Spazio donna” del Comune di Pozzuoli. I lavori saranno introdotti da Carmen Picariello di “Spazio donna”. Gli interventi di approfondimento saranno curati dall’avvocato Elena Coccia, da Francesca Giordano, consulente psicologo “Spazio donna”, dall’avvocato Libera Cerino, presidente di “Libera dalla violenza” e dall’avvocato Maria Rubino, consulente legale di “Spazio donna”. Conclusioni affidate a Vincenzo Figliolia, sindaco di Pozzuoli e presidente del Coordinamento istituzionale Ambito 12.

L’EVENTO – «Il Seminario sui temi della violenza domestica – spiega Carmen Picariello – è un’occasione per condividere con esperti del settore esperienze, visioni e saperi diversi, promuovere una reale collaborazione tra professionisti, aggiornarsi e acquisire strumenti per interventi efficaci. Saper riconoscere la violenza per poterla affrontare è il primo passo da compiere: può apparire scontato ma allo stesso tempo difficile. Un passo che non si può fare in piena solitudine. E’ fondamentale il sostegno di familiari, amici, professionisti. Lo scopo dello sportello “Spazio Donna” – continua Carmen Picariello – è infatti proprio la creazione di una rete che possa aiutare le donne a riappropriarsi delle loro vite e ad avere fiducia nel futuro, proteggerle e spingerle verso una nuova vita. Lavorando tutti insieme, con serietà e professionalità, si può contrastare un fenomeno sociale e culturale non più tollerabile».