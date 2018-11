VARCATURO – I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato un 49enne, domiciliato in comunità terapeutica, in esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. L’uomo dovrà espiare la pena di 3 anni, 8 mesi e 12 giorni di reclusione. Si tratta di un residuo pena per rapina, lesioni personali aggravate e porto di armi o oggetti atti ad offendere. I reati sono stati commessi a Caserta l’11 febbraio del 2016. L’arrestato, già ai domiciliari per gli stessi reati, è stato trasferito a Poggioreale.