VARCATURO – Dà fuoco alla spazzatura e viene arrestato. Un 22enne incensurato del Ghana ha deciso di dare alle fiamme i rifiuti di casa invece di gettarli normalmente nei cassonetti. Il giovane è stato sorpreso in un terreno agricolo di Varcaturo ed è finito in manette.

AI DOMICILIARI – I carabinieri della stazione di Varcaturo, di pattuglia nei pressi di via San Francesco a Patria, hanno notato una nube di fumo innalzarsi da un terreno e si sono recati lì, trovando il 22enne vicino a due cumuli di rifiuti in fiamme. Il giovane è stato bloccato ed arrestato per combustione illecita di rifiuti. E’ stato sottoposto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.