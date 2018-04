VARCATURO – Nel suo ristorante, dove furono girate scene di Gomorra-la serie, i carabinieri gli hanno trovato 38 kg di hashsih e una pistola con matricola abrasa. I carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato Saverio Carandente, un 49enne di via Ripuaria già noto alle forze dell’ordine che si è reso responsabile di detenzione illegale di arma da fuoco clandestina e munizioni, ricettazione della stessa, detenzione di stupefacente a fini di spaccio e possesso di un documento contraffatto.

ARMI E DROGA – Durante perquisizione effettuata nel suo ristorante “Las Brisolas” in via Ripuaria i militari l’hanno sorpreso detenere illegalmente una semiautomatica calibro 7,65 con matricola abrasa, 5.625 cartucce calibro 12 e 33 calibro 9, 38 chilogrammi di hashish suddivisi in 370 panetti da 102 grammi l’uno. Durante i controlli ha esibito un porto d’armi per uso caccia al quale aveva alterato data di rilascio, verosimilmente per evitare il rinnovo che gli sarebbe stato negato in considerazione delle denunce e di una condanna riportata negli ultimi tempi. Gli sono state quindi sequestrate le seguenti armi di sua proprietà: una pistola calibro 9 con 5 cartucce e 2 fucili calibro 12, un sovrapposto e un semiautomatico. L’arrestato è stato tradotto nella casa circondariale di Poggioreale.