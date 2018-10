POZZUOLI – La giovanissima concittadina Fiorella Spizzuoco onora Pozzuoli: è la delegata giovanile delle Nazioni Unite per l’Italia ed ha preso parte alla 73esima Assemblea Generale ONU a New York, che coinvolge giovani cittadini nei processi decisionali delle Nazioni Unite. Lei è portavoce delle istanze dei ragazzi italiani. Al suo rientro incontrerà studenti, rappresentanti di organizzazioni e di istituzioni per condividere la propria esperienza.