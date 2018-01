FRATTAMAGGIORE. “Chi ben comincia è a metà dell’opera”: questa è la frase da dedicare oggi al Monte di Procida Calcio, che allo Stadio “Pasquale Ianniello” di Frattamaggiore, vince all’inglese grazie alla doppietta di Gennaro Lucignano, contro una buona C.Frattese, conquistando la prima vittoria del 2018.

Ottima prestazione corale di tutto il team gialloblù determinato a portare a casa il risultato fino allo scadere del match.

IL PRIMO TEMPO – La gara si apre con i ragazzi di Mazziotti in avanti e al 3’ cross perfetto di Palma svetta di testa Pirozzi e blocca il portiere. Al 13’ la C.Frattese conquista una punizione dai 35 metri circa, sulla battuta va il Claudio Costanzo e Casolare si supera con una grande parata.Il Monte di Procida prosegue con belle trame di gioco impostate e ragionate con maestria: al 17’ Lucignano viene atterrato al limite dell’area dei padroni di casa e l’arbitro non concede il rigore, ma una punizione dal limite dell’area, che viene realizzata dal neo acquisto Gianfranco Scarparo ma la palla va di poco alta.

Al 31’ grande incursione in area di Franco Palma che con un grande altruismo apre per Lucignano che diviene autore di un potente diagonale e sigla lo 0-1, meritato vantaggio gialloblù. Al 36’ i montesi hanno l’occasione per siglare il raddoppio: bel passaggio di Scarparo per Palma che per poco non si riesce a coordinarsi per battere la porta dei padroni di casa. Appena due minuti più tardi, al 38’ , Giuseppe Costagliola prova la giocata vincente da fuori area, diviene autore di un bel tiro diagonale potente, che va di poco fuori. In pieno recupero l’arbitro concede un rigore dubbio alla C.Frattese , realizzato da Spilabotte. La prima frazione di gioco termina sul 1-1.

IL SECONDO TEMPO – Il secondo tempo si apre con i padroni di casa in avanti con Alegretta e para sicuro Casolare. Al 16’ bella giocata di capitan Palma ma il suo tiro viene deviato in angolo. Il Monte di Procida è molto propositivo in avanti e diviene autore di giocate interessanti tenendo alto il ritmo partita. Al 16’ grandissima parata di Casolare su Seck. E qualche minuto più tardi, Amerigo Romano, salva la porta gialloblù, respingendo sulla linea, un insidioso tiro di Seck, un salvataggio che vale quanto un gol.

Il raddoppio montese è nell’aria e al 26’ splendida apertura di Scarparo per Lucignano che cinico e freddo il 1-2, e la doppietta personale. Dal 30’ gli uomini di Ciaramella restano in 10 per espulsione per rosso diretto di Petrarca. Il Monte di Procida ha l’occasione di calare il tris: al 34’ uno due Lucignano e Palma, con quest’ultimo che conclude debole. Il Monte di Procida è in avanti fino allo scadere bella giocata di capitan Palma che ha poca fortuna. Dopo 4’di recupero l’arbitro pone fine alle ostilità.

PAROLA AL BOMBER LUCIGNANO – Il giovane attaccante gialloblù, Gennaro Lucignano, raggiante, dichiara: “ E’ stata una grandissima partita, volevamo a tutti i costi questa vittoria, e fortunatamente è arrivata. Merito va dato a tutta la squadra, a tutto il gruppo che è stato unito. Ci servivano assolutamente questi 3 punti”.

LA SODDISFAZIONE DELLA GUIDA TECNICA – Il tecnico Marco Mazziotti soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi: “Bellissima partita, giocata bene, affrontata con tanto ordine, e tanta mentalità. Abbiamo giocato su un campo difficilissimo, contro una squadra ben messa in campo, che gioca bene a calcio. I miei ragazzi hanno dato tutto e hanno superato l’ostacolo. Ringrazio la C.Frattese per la splendida accoglienza, sono una bella società che svolgono calcio in maniera pulita. I miei complimenti per tutto”.

TABELLINO C. FRATTESE VS A.S.D. MONTE DI PROCIDA CALCIO 1-2

C.FRATTESE: Fusco, Costanzo G., Capitelli, Costanzo C. K, Petrarca, Milvatti, Perna(24’st Somma), Castaldo(9’st Solimene 35’st Zanfrandino), Spilabotte, Alegretta, Seck. A disposizione: D’Auria, Petito, Passarelli, Tamburrino. Allenatore: Andrea Ciaramella.

A.S.D. MONTE DI PROCIDA CALCIO: Casolare, Petrone, Esperimento, Costagliola VK(6’st De Simone), Punziano, Pirozzi, Valoroso, Romano, Lucignano, Scarparo, Palma K. A disposizione: Carezza, Petruccio, Barretta, Coppola, Longo, Di Matteo. Allenatore: Marco Mazziotti.

MARCATORI: 31’pt e 26’st Lucignano, 46’pt Spilabotte (rig.)

AMMONITI: Spilabotte, Milvatti, Pirozzi.

ESPULSO: Petrarca, Scarparo.

ANGOLI C. FRATTESE: 5

ANGOLI A.S.D. MONTE DI PROCIDA CALCIO: 6

ARBITRO: Francesco Burlando(Genova)

ASSISTENTE N.1: Giovanni Scarpa (Nocera Inferiore)

ASSISTENTE N. 2: Aniello Barbaria (Nocera Inferiore)