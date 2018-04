BACOLI – È originario di Bacoli Giuseppe Esposito, la giovane promessa del calcio che parteciperà alla Copa Americana, un prestigioso torneo che si svolgerà a Miami dal 21 al 25 Giugno. Giuseppe ha 15 anni e attualmente vive in provincia di Stoccarda, in Germania, dove nella squadra FC Esslingen in cui gioca riveste il ruolo di attaccante centrale. Per lui le speranze si sono accese nel mese di marzo a Basiglio, in provincia di Milano, dove ha partecipato ad un torneo calcistico, grazie all’associazione “Giovani Promesse”. La bravura di Giuseppe non è passata inosservata, qui è stato notato da alcuni dirigenti sportivi, che pochi giorni dopo gli hanno comunicato la lieta notizia di essere stato scelto per la Copa Americana. «Sarà un’emozione unica poter competere contro squadre argentine, brasiliane ed americane. Un’esperienza irripetibile da aggiungere al mio curriculum calcistico», afferma entusiasta Giuseppe.