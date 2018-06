POZZUOLI – Si terrà sabato 16 giugno alle 18.30 presso il bar “Il Grottino” (rampe Raffaello Causa), l’evento pubblico organizzato dal movimento politico “Pozzuoli ORA!” per tirare le somme di un anno di opposizione in consiglio comunale. Un evento durante il quale sarà distribuito anche del materiale informativo, riguardante tutte le attività che il movimento ha messo in campo in questi 12 mesi di attività comunale: dalle proposte in consiglio comunale, alle denunce fatte, fino a parlare dei prossimi obiettivi. «Vogliamo discutere con la città – afferma Raffaele Postiglione, consigliere comunale del movimento – presentare pubblicamente i risultati, le attività e le proposte di questo anno in consiglio comunale, all’opposizione. In quest’anno all’interno del consiglio comunale, ci abbiamo messo anima e corpo: dagli emendamenti al DUP, fino alle interrogazioni su mercato ittico, Rione Terra. Siamo soddisfatti e vogliamo condividere con la città tutto il lavoro fatto fino ad oggi e programmare insieme i prossimi obiettivi»

L’EVENTO – Già dalla mattina, inoltre, gli attivisti di Pozzuoli ORA! saranno in piazza sia per distribuire il materiale informativo che per invitare la gente a partecipare all’evento. «In questo anno di opposizione – afferma Riccardo Volpe, segretario politico del movimento – abbiamo riscontrato con mano l’inadeguatezza di una classe dirigente. In questa città non si parla più di sviluppo turistico, di come valorizzare i nostri beni archeologici e di come fare turismo. A noi ed alle forze sane di questa città rimettere al centro dell’agenda politica questi grandi temi e sabato sarà sicuramente un primo passo per qualcosa di più grande». Oltre a tanti attivisti del movimento e della città di Pozzuoli, parteciperanno alla manifestazione di sabato Enrico Panini, segretario nazionale del movimento DemA; Claudio Riccio, direzione nazionale Sinistra Italiana; Luigi Felaco, consigliere comunale città di Napoli; Josi Gerardo Della Ragione, movimento FreeBacoli.