POZZUOLI – Sono in arrivo le condanne per gli eredi dei Longobardi-Beneduce al processo “Iron Men”. Sul capo di 57 imputati, processati con rito abbreviato, pendono ben 674 anni di carcere chiesti lo scorso 27 novembre dal Pm della DDA di Napoli Gloria Sanseverino. Domani, giovedì 28 giugno, il giudice si pronuncerà sulle richieste di primo grado.Alla sbarra ci sono gli eredi dei boss Gennaro Longobardi e Gaetano Beneduce, i camorristi di seconda generazione del dopo “Penelope” che tra il 2011 e il 2016 si sono mossi sotto il cartello dei Longobardi-Beneduce. Esemplari sono le richieste di condanna: 20 anni di carcere per il RAS Nicola Palumbo “Faccia Abbuffata” uomo di Longobardi a Quarto, e per i fratelli Andrea e Antonio Ferro, nipoti del boss Gaetano Beneduce. Mano pesante anche nei confronti dei capi piazza tra cui Giuseppe Carotenuto detto “Pinuccio la ricotta”, Pio Aprea detto “Piariello” e per Massimiliano e Marco Beneduce, i figli del boss.

TRE CLAN – Cinque anni di estorsioni, traffico di droga, armi, il controllo del territorio attraverso la violenza, le minacce. Nella loro rete erano finiti imprenditori, piccoli commerciali e perfino i parcheggiatori abusivi. Era la camorra del dopo “Penelope”, quella che in pochi mesi si riorganizzò attorno alle figure di due fratelli, Andrea e Antonio Ferro, uno la mente e l’altro il braccio di un gruppo criminale che agiva sotto il cartello dei Longobardi-Beneduce. Inizio anno 2011, i due fratelli “comandarono” indisturbati fino all’uscita dal carcere nel 2014 di un pezzo da 90 della camorra flegrea, Nicola Faccia “abbuffata”, uomo del boss Gennaro Longobardi sul territorio di Quarto. Faccia abbuffata organizzò un gruppo criminale nel quale confluirono diversi affiliati ai Ferro.

LA PACE – Tra i due gruppi fu stipulato una sorta di accordo per la gestione del traffico di droga, le estorsioni ai commercianti e finanche la richiesta di pizzo ai parcheggiatori abusivi e la gestione dei videopoker. Infine l’irruzione sulla scena di un gruppo di cani sciolti capeggiati da Napoleone Del Sole (oggi collaboratore di giustizia) che fece saltare gli equilibri imponendosi con violenza. Del Sole, ex affiliato di Faccia Abbuffata, era finito nel mirino del RAS di Quarto che decise di eliminarlo insieme ad altri appartenenti al suo gruppo nato tra Licola e Rione Toiano. Una condanna a morte che fu evitata grazie agli arresti del 2015 quando i carabinieri sgominarono la banda di cani sciolti. Poi la maxi retata del 29 novembre 2016 che portò a 46 ordinanze di custodia cautelare in carcere eseguite dai carabinieri del Nucleo Operativo di Pozzuoli, che condussero le indagini con il coordinamento della DDA di Napoli. Un’attività condotta per 5 anni suffragata dalle dichiarazioni rese alcuni anni prima dai vari collaboratori di giustizia tra cui il Ras di Quarto Roberto Perrone, Francesco De Felice, Luigi Giugliano, Raffaele Giogli, Biagio Di Lanno, Alfredo Sartore, fino alle più recenti dichiarazioni accusatorie rese dai pentiti Napoleone Del Sole, Ciro De Felice, Antonio Di Roberto e Giuseppe Rocco.

LE RICHIESTE DI CONDANNA – Di seguito riportiamo le richieste del Pm durante il processo di primo grado:

Ferro Antonio – 20 anni

Ferro Andrea – 20 anni

Napoleone Del Sole – 6 anni

Gargiulo Biagio (alias Biagio ‘o falegname) – 12 anni

De Maria Giulio – 5 anni

Scognamiglio Diego (alias Panettone e ‘o chiatto) – 12 anni

Carnevale Gennaro (alias Tubettiello) – 12 anni

Russo Mario (alias Marittiello ‘o pilota) – 12 anni

Cozzolino Paolo (alias Paoletto) – 16 anni

Salvati Luca (alias Lucchetto) – 16 anni

Aprea Pio (alias Piariello) – 16 anni

Dello Iacolo Pasquale – 10 anni

Mele Antonio (alias ‘o Campagnuolo) – 16 anni

Mele Francesco – 12 anni

Esposito Gennaro – 6 anni e 4 mesi

Esposito Gianluca – 6 anni e 4 mesi

Esposito Francesco – 10 anni

Cavaliere Gennaro (alias ‘o Lupo) – 14 anni

Troise Gustavo – 14 anni

Longobardo Ferdinando – 10 anni

Beneduce Massimiliano – 16 anni

Beneduce Marco – 14 anni

Illiano Gennaro – 10 anni

Illiano Gaetano – 10 anni e 4 mesi

Cavaliere Franco (alias Checco) – 12 anni

Palumbo Nicola (alias Faccia abbuffata) – 20 anni

Campanile Gaetano (alias Ninuccio ‘e Pisciachiara) – 14 anni

Di Domenico Angelo (alias Angiolett ‘o gnurant) – 14 anni

Iannone Alessandro (alias Nas ‘e cane) – 10 anni

Palumbo Giuliano – 10 anni

Carotenuto Giuseppe (alias Pinuccio ‘a ricotta) – 14 anni

Capasso Angelo – 14 anni

De Felice Giovanni – 12 anni

Reazione Umberto – 14 anni

Romano Francesco – 10 anni

Rocco Giuseppe – 4 anni

Di Roberto Antonio – 4 anni

Spinelli Mario – 14 anni

Russo Mario – 12 anni

Luongo Carmine – 8 anni

Nizzolini Antonio (alias Ricchitella) – 14 anni

Trincone Giuseppe (alias Pepp ‘o licc) – 14 anni

Di Bonito Alfonso (alias ‘o Nano) – 14 anni

Barretta Marco Massimiliano – 12 anni

Barile Salvatore – 12 anni

Trincone Salvatore (alias Totore ‘o licc) – 12 anni

Vallozzi Nicola (alias ‘o stuort) – 14 anni

De Simone Alberto – 8 anni

Cosenza Ermanno – 14 anni

De Felice Ciro – 4 anni

De Felice Davide – 10 anni

Giogli Raffaele – 10 anni

Amirante Giovanni – 12 anni

Stellato Salvatore – 10 anni

Sorce Salvatore – 10 anni

Nitti Valerio – 10 anni

Gaudino Gennaro – 12 anni