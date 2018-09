QUARTO – Si è tenuto questa mattina presso la sede dell’Ente Autonomo del Volturno l’incontro tra il sindaco di Quarto, Antonio Sabino, e il presidente dell’ente, Umberto de Gregorio, alla presenza dell’Assessore ai Trasporti del Comune di Quarto Giuseppe Martusciello, per discutere delle problematiche relative al trasporto su ferro che interessa il territorio di Quarto.

L’INCONTRO – Dall’incontro è emerso che nei prossimi giorni avverrà lo spostamento del capostazione dalla fermata della Circumflegrea di Pianura a quella di Pisani. In questo modo la circolazione sarà regolarizzata e, di conseguenza, ci dovrebbe essere una riduzione significativa dei ritardi dei treni. Non solo. A metà ottobre partiranno, in via sperimentale, i collegamenti diretti da Quarto all’università di Monte Sant’Angelo, tramite autobus, con una corsa la mattina e una al pomeriggio, intorno alle 16, per facilitare gli spostamenti degli studenti.