FRATTAMINORE – I carabinieri della stazione di Frattamaggiore hanno tratto in arresto per contrabbando di tabacchi un 40enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, Giuseppe Ferriero. I militari lo hanno notato in via Turati mentre trasportava 3 buste di plastica nere che, appena si è accorto dei militari, ha molato a terra dandosi alla fuga. Inseguito, è stato bloccato e arrestato; le buste, con all’interno 670 pacchetti di sigarette di contrabbando, sequestrate. Giudicato con rito direttissimo, è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.