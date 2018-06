POZZUOLI – Poteva provocare una strage l’incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Pozzuoli, dove un grosso macchinario si è sganciato dal camion che lo trasportava ed è finito sul marciapiede. Solo il fato ha voluto che in quel momento, in quel preciso tratto di Piazza Capomazza, non ci fosse nessuno eccetto un passante rimasto lievemente ferito e soccorso dai sanitari del 118. Il macchinario, dal peso di 16 tonnellate, viene utilizzato per fissare i binari sulle reti ferroviarie. Era diretto alla stazione della Metropolitana di Pozzuoli.

LA PAURA – L’incidente è avvenuto nella curva che da via Pergolesi porta verso via Terracciano. Per motivi ancora in fase di accertamento da parte degli uomini della Polizia Municipale di Pozzuoli, il macchinario si è sganciato dalla pedana del mezzo che lo stava trasportando, finendo sul marciapiede davanti all’ingresso di due attività commerciali. Grande è stata la paura da parte di chi ha visto il mezzo cadere rovinosamente. Per rimuovere il pesante e grosso mezzo sul posto sono giunti i vigili del fuoco.