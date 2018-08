QUARTO – Tragedia a Quarto dove un uomo è stato colpito da un malore ed è morto mentre faceva jogging. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì in via Casalanno. Inutili sono stati i soccorsi e i tentativi di rianimazione. Sul posto è giunta anche un’ambulanza del 118. Al momento del decesso l’uomo, apparentemente sulla sessantina di anni, indossava una divisa sportiva con scarpette da corsa, ma non aveva con se documenti di riconoscimento. Sul posto sono giunti i carabinieri della tenenza di Quarto e dell’Aliquota Radiomobile di Pozzuoli. (seguiranno aggiornamenti)