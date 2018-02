QUARTO – Si chiamava Ettore Zazzera il 64enne morto questa mattina dopo essere stato travolto da un mezzo della Gpn, l’azienda che per conto del Comune si occupa della raccolta dei rifiuti. L’uomo, dipendente di Palazzo San Giacomo, non si sarebbe accorto del camion che in quel momento era in retromarcia, anche perché affetto da ipoacusia.

TRAGICA FATALITÀ – Il tragico incidente è avvenuto nel tratto finale di via Giorgio De Falco, lì dove la strada non ha altri sbocchi. Ancora da chiarire se a causare la morte del 64enne sia stato il solo impatto con il mezzo pesante o se a seguito della caduta abbia sbattuto il capo contro il marciapiede.