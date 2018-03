MARANO – Dalle prime ore della mattinata, in Napoli e provincia, Terni, Montesilvano, Aversa e Frosinone, i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, collaborati da quelli competenti per territorio, hanno dato esecuzione ad una misura cautelare – emessa dal GIP del Tribunale di Napoli – nei confronti di 31 indagati (20 in carcere ed 11 ai domiciliari), ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con l’aggravante dell’art. 7 della legge 203/91. L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale di Napoli, condotta dall’ottobre 2015 fino ad oggi, mediante attività tecniche e servizi di osservazione e pedinamento, ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati in ordine alla costituzione di un’articolata associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, del tipo hashish e marijuana attraverso molteplici canali di distribuzione sul territorio nazionale, principalmente in Campania e nel Lazio.

I NOMI – In carcere sono finiti: Conte Ciro, nato a Napoli il 24.3.1963; Coppeto Giuseppe, nato a Marano di Napoli il 8.8.1963; De Luca Alessandro, nato a Napoli il 15.10.1987; De Luca Luca, nato a Napoli il 29.10.1973; Dell’Aquila Antonio, nato a Napoli il 15.6.1954; De Miccoli Antonio, nato a Napoli il 26.8.1972; Di Maro Angelo, nato a Mugnano di Napoli il 21.12.1978; D’Onofrio Massimiliano, nato a Bari il 1.3.1973; Granata Giuseppe, nato a Napoli il 12.12.1978; Iannone Davide, nato a Napoli il 10.4.1984; Langella Nicola, nato a Villaricca il 14.1.1965; Liccardi Umberto, nato a Napoli il 8.1.1967; Longobardi Vincenzo, nato a Napoli il 20.5.1973; Mercurio Alfonso, nato a Mugnano di Napoli il 24.2.1980; Piccirillo Ivan, nato a Napoli il 28.11.1972; Sepe Francesco, nato a Napoli il 24.3.1967; Setaro Rosario, nato a Napoli il 25.9.1963; Sacco Dolores, nata a Napoli il 13.4.1979; Verdicchio Davide, nato a Frosinone il 6.7.1998. Mentre agli arresti domiciliari sono finiti: Castelli Alessandro, nato a Napoli il 22.7.1975; De Carmine Giuseppe, nato a Marano di Napoli il 1.8.1970; De Gregorio Carlo, nato a Napoli il 28.11.1960; Dell’Aquila Rita, nata a Napoli il 16.11.1980; Iacolare Rosa, nata a Napoli il 2.1.1951; La Mura Cosimo, nato a Pompei il 23.6.1964; Passante Ciro, nato a Mugnano di Napoli il 14.2.1972; Passaro Luigi, nato a Marano di Napoli il 29.6.1964; Pellecchia Angelo Giuseppe, nato a Mugnano di Napoli il 4.9.1983; Russo Salvatore, nato a Marano di Napoli il 27.6.1975.