BACOLI – Torna la sesta edizione della Festa del Mandarino dei Campi Flegrei, quest’anno con un ricco programma da attuare anche a Bacoli, presso la Sala dell’Ostrichina del Parco Vanvitelliano del Fusaro. Gli appuntamenti sono previsti per sabato 13 e domenica 14 gennaio 2018, dalle ore 10.00 fino alle ore 15.00. Questa edizione prevede:Degustazioni al mandarino di prodotti agroalimentari dei Campi Flegrei; Artigianato; Mostre fotografiche: “Frammenti Urbani” di Angelo Moscarino; “Profumo di donna” di Mariano Stellatelli; Mostra di pittura: “Paesaggistica Flegrea” del maestro d’arte Antonio Isabettini; Laboratorio didattico per bambini “Ci manda..rino” a cura dell’associazione “Insieme ai Ponti Rossi-eventi” con la collaborazione di Marianna Ferraiuolo e Arianna Fortezza. Saranno inoltre previste visite guidate a cura della Proloco Città di Bacoli e dell’Associazione Phlegraeus al Real sito borbonico del Fusaro e Casina Vanvitelliana; sabato 13 gennaio 2018 dalle 11.00 alle 13.00; domenica 14 gennaio 2018 dalle 11.00 alle 13.00. Le visite saranno effettuate per gruppi di persone registrate nell’apposita lista. Prenotazioni per Casina Vanvitelliana disponibili via WhatsApp al 392 41 53 474