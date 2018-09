GIUGLIANO – Da Scampia a Varcaturo per rubare nella centrale dell’Enel. I carabinieri hanno arrestato per tentato furto aggravato Nicola Manfrecola, un 57enne di Scampia. L’uomo – secondo quanto ricostruito dagli uomini dell’Arma – si era introdotto in una centrale elettrica dell’Enel in via San Francesco a Patria. Dopo aver forzato la rete metallica di recinzione, avrebbe disinstallato un pannello elettrico con l’intenzione di caricarlo sulla sua Renault parcheggiata poco distante.

L’ANTIFURTO – Il progetto non è andato secondo i piani: il 57enne è stato scoperto e arrestato dai militari dell’Arma, intervenuti sul posto a seguito di segnalazione di allarme. La refurtiva, dal valore di duemila euro, è stata recuperata e restituita all’Enel. L’arrestato attende il rito direttissimo.