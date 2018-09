POZZUOLI – «Con una nota ufficiale, in risposta al quesito che avevo posto all’indomani della tragedia del ponte di Genova sullo stato di conservazione delle opere realizzate e gestite, la società Tangenziale ha reso noto che non si evidenziano problematiche di tipo statico in nessuna delle strutture realizzate e che i controlli su ponti e cavalcavia vengono realizzati con cadenza trimestrale ad opera di tecnici qualificati. Una buona notizia per le migliaia di utenti che quotidianamente percorrono quest’asse stradale». Lo ha dichiarato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli.