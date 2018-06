POZZUOLI – Si chiude il sipario sulla manifestazione “Pozzuoli: Ieri, Oggi, Domani” realizzata in sinergia tra alunni, genitori e insegnanti della scuola dell’Infanzia Montessori dell’IC2 De Amicis Diaz di Monterusciello. L’atto conclusivo della kermesse è andato in scena venerdì mattina al “Cinema Sofia” di Pozzuoli dove è stata proiettata una videoclip realizzata nei quattro maggiori siti visitati dagli alunni durante l’anno scolastico ovvero la Darsena, il Rione Terra, l’Anfiteatro Flavio e il Tempio di Serapide. I bambini della scuola materna, durante le fasi del progetto, hanno imparato a conoscere la città e le sue sfumature dai proverbi ai termini dialettali. Poi è stata la volta del lavoro in classe con la creazione di piccoli lavori raffiguranti le bellezze della città.

I PARTECIPANTI – Hanno partecipato tutti i bambini del plesso, coordinati dai docenti: Lucia Brancaccio, Anna D’Isanto, Silvia Damiani, Rosaria Di Francia, Rosa Giaimo, Paola Formisano, Chiara Garofalo, Maria Gentile, Rossella Giordano, Maria Rosaria Guardascione, Bianca Marotta, Vincenza Panaro, Laura Pappone, Rosa Petrone, Ornella Scherillo, Andrea Vitale. In collaborazione con: l’Associazione “Angeli in musica” del maestro Amalia Fallucca e il contributo dei rappresentanti di classe Cecilia Fazio, Roberta Innocente, Luisa Canetti e Maria Francesca Natale.