POZZUOLI – Strage di alberi a Pozzuoli dove ne sono caduti almeno dieci sotto le forti raffiche di vento. Le maggiori criticità si sono registrate nel quartiere di Monterusciello dove due alberi sono caduti in via Salvatore Di Giacomo e uno in via Vittorini nei pressi della Protezione Civile. Altri alberi e un lampione sono caduti in via Libero Bovio e in via Modigliani. Un arbusto è caduto su un treno della Circumflegrea lungo la tratta tra Quarto e Licola: il mezzo è stato danneggiato, rotti il vetro e il pantografo della motrice. La linea è stata interrotta e il servizio è ripreso solo nel pomeriggio. Altri alberi sono caduti in via Campi Flegrei, nei pressi del Villaggio del Fanciullo, via Napoli, nel cortile degli uffici dell’Asl Napoli 2 di via Terracciano e all’ingresso del tunnel tra Quarto e Pozzuoli. Nei crolli non ci sono stati coinvolgimenti di persone. Dall’alba sono impegnati sul territorio polizia municipale e mezzi della protezione civile.