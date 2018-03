POZZUOLI – Sarà un inizio settimana all’insegna del bel tempo nei Campi Flegrei dove si segnalano giornate soleggiate con qualche nube sparsa fino a mercoledì, quando il maltempo dovrebbe ritornare per meno di 24 ore. Le temperature per i prossimi tre giorni oscilleranno tra le minime di 5 gradi e le massime di 16. Ma le previsioni per la settimana pre-Pasquale tendono a una generale situazione di bel tempo con qualche piccolo rovescio a metà settimana. Condizioni che dovrebbero restare tali anche per i giorni di Pasqua e Pasquetta, con il sole che dovrebbe fare la parte del leone.