Cos’è PizzaGram? E’ una pizzeria dove tradizione e social network si fondono in un mix di gusto e tecnologia. Un’idea che nasce nel mito dei Campi Flegrei, dalla mente e dalle mani di una famiglia di pizzaioli. Il marchio è “Testa Group”, una garanzia dal 1989. Sigillo di qualità che accompagna anche i prodotti che daranno vita a una pizza particolare realizzata con Farina Bio e prodotti biologici, attraverso un impasto a lunga maturazione (48 ore) che la rendono leggera e naturale. Una pizza che nasce dalle sapienti mani del pizzaiolo Raffaele Testa, pronto a deliziare i palati degli amanti della vera pizza napoletana.

IN ARRIVO – Il count down è partito: PizzaGram sta per arrivare con il suo mix di innovazione e tradizione. Ma prima di approdare nei Campi Flegrei farà tappa, dal 7 al 15 luglio, sul lungomare Caracciolo di Napoli al “Bufala Fest”, allo stand numero 4. E intanto è già sbarcato su Istragram (pizzagram_official) per raccontare il viaggio nel gusto attraverso le sue storie. Insomma…sarà tutta nata storia!