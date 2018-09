NAPOLI – Da oggi prende il via uno spazio dedicato al calcio Napoli. Per ogni match vi proporremo gli scatti più inediti tra campo e spalti realizzati dal fotografo puteolano Gino Conte. Volti, emozioni, striscioni e i momenti più belli di un campionato che anche quest’anno di preannuncia entusiasmante. Di seguito la carrellata di foto della partita Napoli-Parma vinta dagli azzurri per 3-0 grazie alla doppietta di Milik e al gol di Insigne.

GLI SPALTI

IL CAMPO