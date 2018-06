MARANO/VILLARICCA – A Marano i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un giovane spacciatore nel giardino della scuola media “D’Azeglio”. S.R., un 19enne incensurato del luogo, è stato notato durante un servizio d’osservazione mentre cedeva dosi di stupefacente a 3 acquirenti. Bloccato e perquisito, i militari gli hanno sequestrato 9 dosi di hashish, 4 di marijuana, 170 euro e appunti. Dopo le formalità è stato tradotto ai domiciliari, mentre i 3 acquirenti identificati e segnalati alla Prefettura. Sempre nel tardo pomeriggio è scattato un altro arresto a Villaricca: tra la scuola media “A. Negri” e il liceo “Cartesio” un 17enne di Giugliano già noto alle forze dell’ordine era fermo a bordo di una mercedes “Classe A”: notato dai carabinieri della stazione di Villaricca, dopo un tentativo di fuga è stato bloccato: in auto aveva 5 dosi di hashish e 30 euro in contante. Tratto in arresto, dopo le formalità è stato accompagnato presso il centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.