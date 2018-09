BACOLI – Un 45enne di Bacoli, Salvatore Barone, è stato arrestato ieri a Napoli durante un servizio straordinario per il controllo del territorio svolto dai carabinieri della compagnia Napoli-centro e del nucleo radiomobile di Napoli. L’uomo è stato fermato in piazza Pignasecca, durante la movida, e trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di 70 grammi. Per Barone sono scattate le manette per detenzione di stupefacente a fini di spaccio. Dopo le formalità di rito è stato tradotto ai domiciliari e in attesa del rito direttissimo.