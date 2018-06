QUARTO – A partire dalle 23 di questa sera Cronaca Flegrea trasmetterà in tempo reale lo spoglio del ballottaggio per l’elezione del sindaco di Quarto. Attraverso i nostri inviati nei vari seggi potrete seguire in tempo reale la sfida tra Antonio Sabino e Davide Secone. Per seguire la diretta cliccare sul link sotto:

www.cronacaflegrea.it/ballottaggioQuarto2018/