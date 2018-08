CAMPI FLEGREI – «E’ sconcertante l’approssimazione (o malafede?) con la quale la Giunta Regionale della Campania ha gestito – anche quest’anno – il servizio antincendio. Si tratta di un pericolo concreto che negli scorsi anni ha messo in ginocchio la nostra terra bruciando ettari di verde e mettendo a serio rischio l’incolumità e la salute dei cittadini delle zone limitrofe. Il presidente De Luca però ha deciso che la gara d’appalto per i servizi antincendio di quest’estate debba partire il prossimo 12 settembre. Bisogna sperare che piova, affidandosi alla buona sorte e alle previsioni meteo? Una vergogna che dovrebbe portare a dimissioni immediate». E’ quanto si legge in una nota del responsabile delle Politiche per il Sud di Forza Italia Severino Nappi.