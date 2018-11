ISCHIA – Servizio di controllo coordinato del territorio eseguito contro fenomeni di illegalità questa notte dai carabinieri della locale compagnia con verifiche su tutti i soggetti sottoposti a misure restrittive o di prevenzione del territorio e controlli alla circolazione stradale. Nel corso dei controlli su strada 4 persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica essendo state fermate alla guida di altrettanti veicoli con tassi alcolemici nel sangue di circa 2 volte quelli massimi consentiti. Un 23enne di Forio alla contestazione di infrazioni al codice della strada ha reagito proferendo parole offensive nei confronti dei militari che lo stavano multando. Tre giovani sono stati segnalati al prefetto perché trovati in possesso di modiche quantità di hashish, 7,5 grammi in totale, detenute per uso personale. Un 31enne di Forio d’Ischia in stato di custodia cautelare domiciliare è stato invece trovato all’esterno della sua abitazione, dalla quale si era allontanato senza giustificato motivo.