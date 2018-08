POZZUOLI – Una scossa di terremoto di magnitudo 4,7 della scala Richter si è verificata alle 23:48 in Molise con epicentro a Montecilfone, in provincia di Campobasso, ad una profondità di circa 19 Km. La scossa è stata avvertita in tutte le regioni centro-meridionali ed anche nei Campi Flegrei. I dati forniti dall’INGV sono da considerarsi non definitivi. Sono in corso da parte della Protezione Civile le verifiche di eventuali danni a cose e persone.