MARANO – Scoperto ubriaco con l’etilometro, dà una gomitata a un carabiniere. Raffaele Capuozzo, un 41enne di Marano già noto alle forze dell’ordine, mentre conduceva la sua auto su via tagliamento è stato fermato dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Marano che lo hanno sottoposto al test dell’etilometro. Il soffio, pochi minuti d’attesa -durante i quali Capuozzo ha inveito contro i militari e ne ha colpito uno con una gomitata al volto- e poi il risultato: 3,2 grammi di alcol per litro di sangue. L’uomo è stato così tratto in arresto per lesioni e violenza a un pubblico ufficiale nonché segnalato per guida in stato di ebbrezza. Adesso è in attesa del giudizio con rito direttissimo.