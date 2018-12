QUARTO – “Chi fa da sé fa per tre” recita un famoso proverbio…e proprio ispirandosi a queste parole che Daniela Castiglia, 39enne di Pozzuoli in cerca di lavoro, ha deciso di rimboccarsi le maniche e con spirito di sacrificio, fantasia e dedizione un lavoro se lo è creato da sola dando vita a un negozio di scarpe e borse tutto made in Italy. Con una particolarità su tutte: il nome, dedicato all’amata e adorata nonna “Nina”. Un mix di ingredienti che hanno dato vita a “Nina Shoes & Bags”, negozio che da pochi giorni ha aperto i battenti a Quarto, al civico 207B di Corso Italia (nei pressi del “palazzo di vetro”). Ed è stato subito sold out, tutto esaurito. E subito nuovi arrivi!

SHOPPING ONLINE – Una scommessa a kilometro che esalta il gusto e la bellezza, regalando alle donne un tocco di classe in più. Da “Nina” è possibile prenotare e acquistare online attraverso la pagina Facebook “Ninashoes&bags” tutti i giorni, 24 ore su 24. Scarpe, stivali, cinture, borse, zainetti e accessori di ogni genere per un Natale da vivere all’insegna dello stile e della bellezza. Perchè Nina…fa le donne ancora più belle!