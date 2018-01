VOMERO – I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno sorpreso in via Luigia San Felice, all’interno di un minimarket, 2 soggetti che dopo aver sfondato le vetrate stavano rubando panettoni di note marche e dolci confezionati; si erano impossessati anche del fondo cassa, 95 euro. Stavano infilando tutto in 4 grandi buste: verosimilmente i dolci arraffati sarebbero stati rivenduti. Tratti in arresto per furto aggravato Pietro Chianese, 48enne e Francesco Leone, 23enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine. La refurtiva è stata restituita al negozio. Gli arrestati sono in attesa del giudizio direttissimo.