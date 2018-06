NAPOLI – Questa notte gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Secondigliano hanno arrestato 2 minorenni di 16 e 17 anni, rispettivamente di Napoli e Casoria, per il reato di concorso in furto aggravato. I poliziotti sono intervenuti in via Cupa Principe , allarmati dalla Sala Operativa, per un furto all’interno della chiesa S.S. Addolorata della Stadera. Giunti in chiesa gli agenti hanno notato che quasi tutte le porte d’ingresso principali, sebbene chiuse, presentavano segni di effrazione e hanno sentito voci maschili e forti rumori metallici e vetri in frantumi provenire dall’interno della chiesa. Gli agenti hanno perlustrato il perimetro esterno individuando la porta d’ingresso dalla quale i ladri sono entrati.

L’ARRESTO – Quindi i poliziotti hanno circondato tutta la zona in modo da bloccare eventuali vie di fuga e sono entrati nella chiesa, attraverso una finestra forzata, notando diversi cassetti aperti e messi a soqquadro. Raggiunta l’aula centrale i poliziotti hanno individuato i 2 minorenni, bloccandoli. Gli agenti hanno rinvenuto un sacchetto di plastica e numerose monete sparse sul pavimento, che i due minorenni avevano asportato dalle cassette per le offerte ai santi. Da un controllo sul cellulare di uno dei due minorenni su una chat i poliziotti hanno appurato che i due avevano già da tempo pianificato il furto. Tutta la refurtiva è stata restituita al parroco mentre i due minorenni sono stati condotti presso il CPA dei Colli Aminei