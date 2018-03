GIUGLIANO – Gli agenti del Commissariato di Ps Giugliano-Villaricca, hanno arrestato un cittadino georgiano 21enne, per il reato di furto aggravato. I poliziotti sono intervenuti poco dopo le 19 di ieri, presso un negozio di abbigliamento nella galleria commerciale Auchan, dove, il responsabile delle vendite, aveva notato il giovane entrare nel camerino prova con tre capi e uscirne con uno tentando di guadagnare l’uscita con solerzia. Gli agenti hanno accertato che l’extracomunitario aveva indossato sotto il suo soprabito, due giubbini per un valore di 559 euro. Il giovane extracomunitario ha anche consegnato, spontaneamente, un coltellino con una lama di 5 centimetri, utilizzato per togliere l’antitaccheggio. Pertanto è stato arrestato, il coltellino sequestrato ed i capi sottratti, restituiti al titolare dell’esercizio commerciale.