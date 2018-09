NOLA – Ieri gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Nola hanno arrestato Viorel Felea, Bozca Petrica, Ilie Ferariu Mihai, cittadini rumeni rispettivamente di 29, 27 e 33 anni e 2 cittadini ucraini, Volodemyr Antoniv e Kosthishn, rispettivamente di 51 e 36 anni, per il reato di rissa. I poliziotti, verso le 19 si sono recati in Piazza Immacolata, dove la Sala Operativa aveva segnalato una rissa. Giunti sul posto gli agenti hanno notato alcune persone che si picchiavano utilizzando alcune bottiglie. I poliziotti hanno immediatamente sedato la rissa, nata per futili motivi. Uno dei cittadini coinvolti, Kostein, era particolarmente agitato e durante le fasi dell’arresto ha proferito minacce di morte agli agenti, aggredendo fisicamente anche un poliziotto, che è stato costretto a ricorrere alle cure mediche. I tre cittadini rumeni e i due cittadini ucraini sono stati arrestati, in attesa della celebrazione del rito per direttissima, previsto per oggi.