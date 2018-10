NAPOLI– Dopo il pareggio beffa raccolto nella gara interna con il San Pietro, il Rione Terra non riesce a reagire e viene messo a tappeto dalla Maued Sport, compagine che finora era uscita sempre sconfitta nelle prime quattro giornate. Al “Landieri” di via Hugo Pratt a Scampia, il risultato finale è di 3-2 per i napoletani, al Rione Terra a nulla valgono le marcature di Colantuono prima, dell’illusorio pareggio, e di Caccavale poi che con una zuccata di testa ha tenuto aperta la gara fino al triplice fischio.

LA CRONACA– Avvio piuttosto animato con due reti nel giro di dieci minuti. Partenza via e la Maued confeziona due palle gol con Esposito La Rossa: sulla prima incursione Del Giudice se la cava, sulla seconda, con la complicità di Di Grezia, il numero 11 biancorosso non sbaglia ed al 6′ è 1-0. Altri quattro giri di lancette e la rete si gonfia nuovamente: questa volta sono gli ospiti a segnare con Colantuono, al suo primo sigillo, bravo a battere D’Auria con una bella girata. L’1-1, tuttavia, non scuote i ragazzi di mister Parisio e al 37′ cambia nuovamente il parziale: altra disattenzione, Esposito La Rossa è bravo nella giocata e Del Giudice nulla può. Si va negli spogliatoi sul 2-1. Ad inizio ripresa tra le fila del Rione Terra fa il suo ingresso il neo acquisto Gracco, i gialloblu provano a reagire al secondo schiaffo subito ma sono ancora i padroni di casa a colpire: lancio lungo, Marino prima supera Del Giudice, avventuratosi fuori dai pali, e deposita in rete il pallone del 3-1. Nell’ultima parte di gara, è Caccavale a riaprire i giochi. Al 70′ suo il colpo di testa che tiene vive le speranze dei flegrei ma il triplice fischio fissa il punteggio sul definitivo 3-2.

TABELLINO

MAUED – RIONE TERRA 3-2

MAUED: D’Auria, Coppola (61’ Pezzella), Mango, Cardinale, Cuomo, Esposito A., Moxedano (69’ Luongo), Toscanesi, Marino E. (75’ Campese), Nebboso (61’ Crumetti), La Rossa (86’ Farinelli). A disp. Saltalamacchia, Gaudino, Guarnieri, Landieri. Allenatore: Marino U.

RIONE TERRA: Del Giudice G., Carbisiero, Del Giudice M., Aviani (57′ Gracco), Di Grezia M., Colantuono (85′ Nugnes), Passeri (57′ Sinagra), Caccavale, Sica, Lanuto, Nasti (69′ Di Grezia A.). A disp. Marchese, Scognamiglio, Portanova, D’Oriano, De Girolamo. Allenatore: Parisio

Reti: 6’ La Rossa (M); 11’ Colantuno (RT); 37’ La Rossa (M), 60’ Marino E. (M); 70’ Caccavale (RT)

Ammoniti: Marino E., Nebboso, Crumetti, Farinelli (M); Colantuono, Lanuto (RT)

Espulsi: nessuno

Arbitro: Francesco Russo (Benevento)

Assistenti: Vincenzo Pone (Nola) e Antonio Dell’Anno (Nola)