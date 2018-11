BACOLI – Ancora caos rifiuti nella città di Bacoli. Dopo i problemi relativi al mancato prelievo dei materiali ingombranti e alla presenza di divani ed elettrodomestici in strada, spetta ora al multimateriale. Sospeso, infatti, per la giornata di oggi il servizio di raccolta. Ad annunciarlo in una nota congiunta sono stati la Flegrea Lavoro, ditta addetta al prelievo dei rifiuti, e il Comune di Bacoli.

L’AVVISO – «Causa blocco delle piattaforme di conferimento si prega la cittadinanza di non esporre, giovedì 15 novembre (oggi dnr), i rifiuti multimateriale (vetro, plastica, lattine)», si legge nel comunicato diramato alla cittadinanza. Non mancano le polemiche dei residenti della cittadina flegrea che puntano l’indice contro la puntualità richiesta, invece, per il pagamento delle tasse.