MONTE DI PROCIDA – Rete fognaria e pavimentazione stradale, il piccolo comune di Monte di Procida si rifà il look. Nei giorni scorsi sono stati realizzati i primi percorsi pedonali nella zona di Acquamorta. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Pugliese, punta all’eliminazione delle barriere architettoniche in modo che il passaggio sia fruibile a tutti.

LAVORI IN VIA ANDREONE – Avviati gli interventi sulla rete fognaria in via Andreone. In cantiere anche il rifacimento della pavimentazione. Si lavora nelle ultime ore per far fronte agli allagamenti che sono soliti registrarsi durante le giornate di maltempo. Passi in avanti, inoltre, sul fronte della differenziata. Il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti prevede numerose novità a beneficio dell’intera comunità. Cambiate anche le modalità di conferimento dei cartoni per bevande: questi vanno schiacciati e raccolti nel multimateriale, con plastica e metalli.