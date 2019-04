MONTE DI PROCIDA – E’ tutto pronto per “Re Casatiello 2019”, la competizione dedicata al dolce montese tipico di Pasqua. L’appuntamento è stato messo in agenda per sabato pomeriggio alle 18 al Laboratorio delle Arti di via Torrione. La manifestazione è organizzata dal Comune di Monte di Procida e dal Comitato “O’ Mast’ Casatiello”. Tre i premi che saranno assegnati ai vincitori: un forno ventilato al primo classificato, un’impastatrice al secondo e un frullatore tritaghiaccio a chi si aggiudicherà il terzo posto. I dolci, a votazione conclusa, saranno consumati insieme ai deliziosi vini flegrei offerti da “Cantine del Mare”. La partecipazione alla manifestazione culinaria è libera ed aperta a tutti fino ad un massimo di 40 casatielli.