SANT’ANTIMO – I carabinieri della tenenza di Sant’Antimo hanno arrestato Angelino Armando, detto “spezzacatene”, un 34enne del luogo ritenuto vicino al clan camorristico dei “Verde” attivo in città, dando esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. Armando dovrà espiare 2 anni e mezzo di reclusione per associazione a delinquere finalizzata a rapine commesse tra il 2014 e il 2015 in gioiellerie della provincia di Caserta, ma anche di ricettazione di gioielli e di porto e detenzione illegale di armi. Dopo le formalità è stato tradotto a Poggioreale.