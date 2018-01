VILLARICCA – Mentre comprano le “graffe” un malvivente rapina la loro amica che li aspetta in macchina e fugge con l’auto. E’ accaduto a Villaricca, in piena notte, dove alcuni amici avevano parcheggiato la Fiat 500 su cui viaggiavano ed erano scesi per andare a comprare dei dolci. In auto era rimasta solo una ragazza della comitiva, finita nel mirino di Giuseppe Di Stefano, 37anni, di Napoli. L’uomo a quel punto si è avvicinato a lei e minacciandola con un punteruolo l’ha costretta a scendere dall’auto. A quel punto il 37enne si è dato alla fuga investendo il fidanzato della vittima e il proprietario dell’auto che aveva provato a fermarlo. I malcapitati hanno velocemente chiamato il 112 permettendo a una pattuglia dei carabinieri di Marano di mettersi subito sulle sue tracce. Dopo un breve inseguimento Di Stefano è stato così raggiunto, ma ha abbandonato l’auto continuando a fuggire a piedi; rincorso, è stato raggiunto e bloccato lungo il Corso Italia a Mugnano di Napoli. Tratto in arresto per rapina aggravata e lesioni personali, è stato tradotto in carcere. L’arma è stata sequestrata mentre l’auto è stata restituita al proprietario.