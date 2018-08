TORRE DEL GRECO – I poliziotti, poco dopo le 20 di ieri, su segnalazione della centrale operativa hanno avvicinato un centro scommesse in Via Circumvallazione dove la vittima di una rapina aveva notato i suoi aggressori. Gli agenti prontamente intervenuti hanno bloccato il rapinatore mentre il complice riusciva a far perdere le sue tracce. I poliziotti, hanno accertato che il 17enne, nel tardo pomeriggio di ieri, unitamente ad un complice a bordo di uno scooter, ha avvicinato un coetaneo che percorreva a piedi Via Circumvallazione intimando alla vittima di consegnargli i soldi. Quest’ultima impaurita gli dava quanto in suo possesso cinque euro. I due si allontanavano. La vittima allertava il padre e unitamente allo stesso mentre tornavano a casa, notando davanti ad un centro scommesse lo scooter, un Piaggio liberty, usato dai due rapinatori. All’interno del locale sono stati individuati i due rapinatori mentre effettuavano delle giocate alla cassa. I due, avendo capito di essere stati scoperti, hanno tentato la fuga ma il conducente del ciclomotore è stato bloccato e arrestato. Lo scooter utilizzato per commettere il reato è stato sottoposto a sequestro. Il rapinatore è stato condotto al Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei.