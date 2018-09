QUARTO – Un risveglio felice, quello di stamattina, per i cittadini di Quarto. Via Pisani è stata riaperta al traffico. Le lancette dell’orologio segnavano le 8,25 quando l’asse viario è tornato nuovamente percorribile. «Una nostra pattuglia della polizia municipale, accompagnata in prima persona dal sindaco di Quarto Antonio Sabino, ha verificato che venissero finalmente rimossi i blocchi di chiusura che tanti disagi stavano arrecando alla viabilità di Quarto», rendono noto i caschi bianchi del paese flegreo. La chiusura è stata disposta dal Comune di Napoli per permettere la messa in sicurezza di un costone privato. Soddisfatto anche il primo cittadino: «Grazie alla collaborazione con la IX Municipalità Pianura-Soccavo, e all’intervento dell’assessore Tommaso Nugnes, siamo riusciti in tempi brevi a risolvere il problema. Abbiamo evitato un’altra Montagna Spaccata».

DIVIETO DI SOSTA IN VIA CAMPANA – A partire da questa mattina, intanto, al fine di permettere alcuni interventi di pulizia straordinaria delle strade, è stato predisposto il divieto di sosta temporanea su alcuni tratti di via Campana in un arco limitato di ore delle mattine di oggi e domani. L’amministrazione comunale si è appellata alla cittadinanza affinché possa collaborare per favorire al meglio l’intervento di pulizia.