QUARTO – Si svolgeranno venerdì 13 aprile alle 12 i funerali di Mattia Santoro, l’uomo che martedì scorso si è tolto la vita all’interno del negozio di famiglia di corso Italia: la gioielleria Santoro.

IL CORPO VERRÀ CREMATO – Sul corpo del 47enne è stata disposta l’autopsia che si svolgerà nella giornata di giovedì, dopodiché l’ultimo saluto venerdì (la salma arriverà alle 11) all’interno della chiesa Santa Maria nell’omonima piazza, a pochi passi dal luogo della tragedia. Dopo i funerali, la salma di Mattia Santoro sarà cremata nell’impianto di Domicella, in provincia di Avellino. In occasione del rito funebre, la famiglia di Mattia ha organizzato una raccolta fondi a favore del’associazione “Aias – Teresa Baiano”, che da anni si occupa di bambini disabili o in condizioni familiari difficili.