QUARTO – Nella serata di domenica, in via Giorgio De Falco a Quarto, è stata trovata una cagnolina bianca – razza volpino – che girovagava in strada. A mettere in salvo il cane per evitare che potesse essere investito è stato Emiliano, un residente del posto.

L’APPELLO – «Aiutatemi a ritrovare i legittimi proprietari», è l’sos di Emiliano, che è convinto che si tratti di un cane vissuto finora in casa date le ottime condizioni in cui si trova il piccolo “quattro zampe”.

Per contatti: Emiliano 331.57.42.280