QUARTO – I carabinieri della Tenenza di Quarto hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio L.P., 31enne del luogo, incensurato. I militari durante una perquisizione nella sua casa hanno trovato e sequestrato 11 dosi di cocaina, 4 stecche di hashish, materiale per il confezionamento in dosi e appunti per rendicontare le vendite. L’uomo dopo le formalità di rito è finito agli arresti domiciliari.