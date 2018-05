QUARTO – «Arrivano a Quarto 3.759.780€ per i lavori pubblici di cui, con non poca fatica da parte dell’amministrazione precedente, la città potrà beneficiarne.» Così l’ex sindaco Rosa Capuozzo, candidata alla poltrona di primo cittadino alle prossime elezioni comunali, che ha commentato i finanziamenti approvati «Il decreto interministeriale del 13 aprile 2018 è rivolto ai “contributi per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici”, in esso sono elencanti oltre 10.000 interventi richiesti dai comuni in tutta Italia, nel cui elenco figurano anche molti interventi da attuare per il nostro territorio. Già giunto, in questi giorni, il 20% dei fondi previsti e che saranno dedicati a: ristrutturare alcune scuole; per cavare le vasche di Via Crocillo (determina n.130 del 29/10/2015), Via Casalanno (determina n.129 del 29/10/2015), continuare su Via Cuccaro (determina n.3 del 09/01/2018); riqualificare alcune strade, come via Campana (delibera di giunta n.15 del 25 gennaio 2018), e tanti altri interventi di cui il nostro territorio ne ha urgente bisogno. Lavori di cui l’intera comunità ne beneficerà e che saranno effettuati sempre sfruttando finanziamenti esterni, ciò vuol significare che ancora una volta abbiamo portato fondi per Quarto senza gravare sulle casse comunali e sulle tasche dei cittadini. Altro risultato che siamo riusciti a portare per il nostro paese, tenendo sempre l’occhio verso il disavanzo comunale, e ci vantiamo di ricordarlo, un disavanzo portato dalla nostra amministrazione da 42 milioni a circa 35 milioni di euro in poco più di 30 mesi.» ha concluso Rosa Capuozzo.