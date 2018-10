QUARTO – I carabinieri della locale tenenza hanno tratto in arresto per tentato furto aggravato in concorso Eugenio Discetti, 24 anni e Ciro Annunziata, 32 anni, entrambi napoletani. I militari dell’Arma li hanno sorpresi durante un servizio messo a segno sul territorio per contrastare i reati predatori.

SI CERCA UN COMPLICE – La coppia, insieme ad un presunto complice riuscito a darsi alla fuga, stava tentando di rubare la Ford di una 40enne lasciata nel parcheggio del centro commerciale ‘Quarto nuovo’ in via Masullo. Quando i carabinieri li hanno interrotti avevano già rotto il deflettore destro e si stavano per appropriare della macchina. I due sono stati bloccati ed arrestati. Gli attrezzi utilizzati per il tentativo di furto sono finiti sotto chiave.