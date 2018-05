QUARTO – Un uomo è stato ferito da diversi colpi di arma da fuoco a Quarto. Si tratta di un ex ristoratore, gambizzato all’esterno del bar “Avallone”, nella trafficatissima via Campana. La vittima è stata soccorsa è trasferita presso l’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Sul posto in questo momento ci sono i carabinieri del Nucleo Operativo di Pozzuoli. Al momento non si conosce il movente di quello che sarebbe a tutti gli effetti un agguato ai danni dell’uomo. Ad agire probabilmente uno o più persone, che poco dopo le 17 hanno colpito la vittima a una gamba.

(seguiranno aggiornamenti)