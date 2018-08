QUARTO – Nel corso di attività antidroga i Carabinieri della Compagnia di Marano di Napoli hanno arrestato Fabrizio Di Marco, un 35enne di Quarto incensurato resosi responsabile di coltivazione di cannabis indica e di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. La perquisizione del suo domicilio ha infatti portato al rinvenimento e sequestro di una serra artigianale per la coltivazione di cannabis indica, 4 piante di peso complessivo pari a circa 335 grammi e altezza di 1,5 metri, 20 grammi di marijuana essiccata tenuti in un barattolo di vetro, 60 grammi di hashish in stecchette e materiale per il confezionamento. Trovato e sequestrato anche un pugnale con lama di 30 centimetri. L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari.